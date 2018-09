PLAN SECURITAIRE DURANT LA SAISON ESTIVALE : La sûreté de wilaya dresse son bilan

Après avoir rappelé les différents dispositifs sécuritaires mis en place durant le mois sacré et la saison estivale, un peu spécial avec le déploiement des centaines de policiers, Monsieur Aliouat chef de sureté de wilaya de Mostaganem, a tenu à marquer sa grande satisfaction des résultats obtenus par le plan sécuritaire établi pour préserver la sécurité des biens et des personnes durant le ramadan et la session estivale 2018. Le nouveau système sécuritaire qu’on appelle système zonal a donné ses fruits, puisque Mostaganem fut divisée en zones permettant une intervention rapide avec des moyens en hommes et matériels quel que soit l’endroit de la ville. La répartition des 2600 agents sur le terrain tous corps confondus a eu des résultats prépondérants au-delà des attentes puisque le nombre de touristes a dépassé les 10 millions qui ont passé leurs vacances en toute quiétude, ce qui a permis à Mostaganem d’obtenir le label de la première destination touristique du pays, au dire de la gestion générale sécuritaire et les chiffres communiqués, nous pouvons dire que vacance + sécurité= Mostaganem. A cet effet, les officiers de la police (judicaire, voie publique et réglementation générale) ont tous marqué la positivité de l’évolution sécuritaire chiffre à l’appui bien illustrée par la cellule de communication. A titre d’exemple, depuis 2016, le taux de criminalité ne cesse de diminuer sensiblement et ce, malgré l’affluence touristique de cette année où les hôtels ont eu un taux de remplissage de 106% (lits supplémentaires dans les chambres) sans oublier que la réactivité des interventions sur les numéro de secours (10.48,104,et standard ) est devenue presque immédiate en soulignant que le nombre de citoyens qui ont fait usage de ces numéros s’élève à 16717. Lorsque l’on parle de 10 millions de touristes, il faut mesurer ce chiffre par le nombre d’habitants de notre wilaya qui s’élève à environ 800.000 habitants et qui donne comme équation que Mostaganem a reçu 16 fois le nombre de ses habitants, et malgré cela, la quiétude et la sécurité furent très bien gérées par la sureté de wilaya pour parer à toute tentative de criminalité du fait qu’il ya eu 0 crime et 0 tentative d’enlèvements, les affaires résolues ont atteint 84,81%, pour les biens et les personnes. Ils avoisinent les 70%, pour ce qui est des personnes uniquement le chiffre a augmenté à 96%, et la sécurité routière a eu 136 accidents avec 9 décès. Enfin, le total des opérations tous services confondus s’est élevé à 455 durant cette période Ceci dit et malgré la crise financière aucune restriction budgétaire n’a touché le domaine sécuritaire ce qui veut dire que le déploiement des services de sécurité en hommes et matériels poursuivra une courbe ascendante. Notons que le plan sécuritaire de la session estivale 2019 a déjà commencé avec une prévision de 15 millions de touristes.