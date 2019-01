PLAN LOCAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER : Une rencontre à l’institut de la formation paramédicale

Hier, mardi 15 Janvier 2019, l’institut de la formation paramédicale de Mostaganem a abrité une rencontre sur l’évaluation du plan local d’action du cancer, mis en place à travers la wilaya de Mostaganem. Cette journée scientifique et d’études a été inaugurée par une visite de l’hôpital de jour d’oncologie de Mazagran, s’est poursuivie à l’institut par une allocution d’ouverture animée par le directeur de la santé, Dr Friha Abdelghani,qui a cédé par la suite l’auditoire au reste des intervenants , dont le docteur Ben- Ahmed qui a tracé l’objectif de cette journée, et a également axé son intervention sur l’évaluation de l’état d’avancement du plan local du cancer à la wilaya de Mostaganem . D’autres thèmes ont été abordés par d’autres médecins, dont la situation épidémiologique du cancer dans la wilaya de Mostaganem, l’évaluation de la prise en charge des cas de cancer, à travers le territoire de Mostaganem, l’expérience de l’hôpital du jour d’onco-hématologie de Mostaganem. Intervenant de nouveau, le directeur de la santé a sollicité l’implication de la société civile de Mostaganem, pour aider les cancéreux et les établissements hospitaliers à mieux s’équiper pour faire face à ce redoutable fléau de santé publique.