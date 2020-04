PLAN D'URGENCE POUR PALLIER LA SUSPENSION DES COURS : Ouadjaout appelle à élargir les opérations aux radios locales

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout a appelé les Directeurs de l'Education à poursuivre leurs efforts pour pallier la suspension des cours à travers l'activation des opérations prévues par le plan d'urgence tracé par le ministère de l'Education nationale ainsi que son extension aux radions locales, notamment au profit des élèves dépourvus de moyens technologiques et de communication, a indiqué lundi un communiqué du ministère. "Le ministre de l'Education a présidé, lundi 13 avril 2020 au siège de son département à Alger, une visioconférence avec les directeurs de l'Education pour faire le point sur le bilan hebdomadaire de la diffusion des émissions d'enseignement à distance au profit des élèves", a précisé la même source. Après avoir salué "la diffusion de ces émissions, dont le nombre de vues a dépassé les 10 millions sur Youtube, M. Ouadjaout a appelé les directeurs de l'Education à poursuivre leurs efforts afin de pallier la suspension des cours à travers l'activation des opérations contenues dans le plan d'urgence tracé par le ministère ainsi que son extension aux radios locales, notamment au profit des élèves dépourvus de moyens technologiques et de communication", a ajouté la même source. Il a également appelé "les directeurs de l'Education à encourager et encadrer les initiatives individuelles des enseignants visant à prendre contact avec les élèves à travers la création d'espaces virtuels permettant une interactivité entre eux sur internet".