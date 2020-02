PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT DJERAD : Tebboune préside, aujourd’hui, un conseil des ministres exceptionnel

En effet, la même source ajoute que le conseil des ministres que présidera le président Tebboune aujourd‘hui aura pour ordre du jour le plan d’action du gouvernement de Abdelaziz Djerad, indique la même source. Une fois débattu au conseil des ministres, le plan d’action du gouvernement sera présenté devant les deux chambres du parlement en vue de son entrée en vigueur après approbation des députés et des sénateurs. C’est le deuxième conseil des ministres en l’espace d’une semaine après celui de lundi dernier. Pour rappel, l Conseil des ministres a tenu, lundi, une réunion présidée par le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune, où il a été question des secteurs de l’Education nationale, de la Formation et de l’Enseignement professionnels et de la microentreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance. Il a été également question de l’examen de la problématique de la sécurité routière et de l’adoption d’un plan d’urgence pour la relance du développement local dans les régions montagneuses, les Hauts-Plateaux, le Sud et les régions périphériques des grandes villes. Actualité oblige, le Conseil des ministres a suivi un exposé présenté par le ministre de la Santé sur les dispositions prises pour la prévention contre le coronavirus et le placement en isolement sanitaire des ressortissants algériens rapatriés de Wuhan. Le Président de la République a ordonné le renforcement des dispositifs préventifs au niveau de tous les accès du pays. Le ministre de l’Education a de son côté présenté un exposé sur la réalité de l’Ecole, caractérisée par un recul des filières mathématiques et math techniques et de l’enseignement technologique. Le ministre a présenté une feuille de route pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la prise en charge des élèves à travers la mise en place d’une batterie de mesures d’urgence. Le ministère s’attellera, dans le cadre de ce plan, à la promotion des filières mathématiques et math techniques pour augmenter le taux d’accès à ces filières, estimé actuellement à 3,46%. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie visant la réalisation d’un décollage économique nécessaire au développement.