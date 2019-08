PLAGES SANS DECHETS A MOSTAGANEM : La caravane bleue arrive à la plage de ‘’Clovis’’

Cette caravane a pour objectif de sensibiliser les estivants sur la propreté de leur environnement, notamment celui des plages sous le slogan "Je protège ma plage en la laissant propre". Une opération de volontariat ciblant le nettoyage de la plage "clovis" a été lancée hier, car cet événement a compris la participation des membres du mouvement associatif local et les membres de l’ANV. De nombreux estivants présents sur les lieux depuis les premières heures de la matinée se sont joints aux bénévoles des différentes associations pour participer à l'opération de nettoiement de la plage. Beaucoup de moyens sont nécessaires dans ce genre d’opérations, bennes, sacs à ordures, râteaux et autres matériels d’enlèvement des déchets qui ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette opération de collecte des déchets et des ordures, placée sous le slogan « un rivage sans déchets, un gage pour la nature » mais aussi et surtout de sensibilisation des estivants notamment les enfants sur la nécessité de protéger leur environnement et espaces de détente. Visant à sensibiliser les citoyens sur la nécessité de préserver l’environnement et d’avoir des plages propres, selon les organisateurs, les bénévoles participant à cette campagne ont relevé que les plages sont des espaces de détente et de divertissement, notamment en période estivale, d’où la nécessité de préserver ces lieux et de les protéger de la pollution. Des bénévoles et des plongeurs ont été mobilisés pour cette opération, ce qui a permis de collecter d’importantes quantités de déchets, essentiellement des sacs en plastique, des bouteilles en verre et des pneus et autres détritus mis dans de grands sacs qui seront entreposés dans des bennes avant d’être acheminés vers les décharges avec l’aide de la collectivité locale et de l’Epic chargée de la propreté et de la gestion des déchets ménagers. Beaucoup de bénévoles et membres d’association et écologistes en herbe étaient au rendez-vous de cette grande opération de nettoyage de la plage de Clovis. "Notre objectif est de sensibiliser les estivants sur la préservation de l’environnement, notamment sur la propreté des plages par des actions de proximité comme le volontariat. Nous discutons avec les estivants et nous distribuons des dépliants pour les sensibiliser sur le nettoyage des plages, car l’objectif principal de cette caravane est la sensibilisation des estivants sur la protection de l’environnement et la propreté des plages. ", a indiqué Hichem. Hagani, directeur de la maison de l'environnement de Mostaganem. Organisée en collaboration avec la direction de l’Environnement, la campagne fait partie d’un plan d’actions du CNFE, qui dans ses plans de développement et d’encadrement des activités aquatiques et subaquatiques, veille à protéger le littoral et l’environnement marin de manière générale. Le CNFE compte poursuivre son travail de sensibilisation tout au long de l’année qui va toucher plusieurs catégories de citoyens dont celle de la presse locale qui vient de bénéficier d’une formation d’une semaine qui va toucher toutes les wilayas du pays. D'autre part, plusieurs campagnes similaires sur la préservation de l’environnement en général et la propreté des plages en particulier, ainsi que des actions de volontariat, ont été organisées à travers les plages de Mostaganem depuis le lancement de la saison estivale à l’image de « Sidi Mejdoub , Sablette , Ouréah … etc.