PLAGES AUTORISEES A LA BAIGNADE : Près de 100 policiers mobilisés à Alger

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont mobilisé quelque 100 policiers dotés de tous les moyens matériels et techniques ainsi que des brigades cyclistes et motorisées, répartis à travers 34 plages autorisées à la baignade, ouvertes samedi aux estivants, a indiqué le chef du service de la sûreté publique par intérim, le Commissaire divisionnaire, Benarab Noureddine. "Compte tenu de la grande affluence que connaîtront les plages d'Alger, les services de sûreté d'Alger ont mobilisé un total de 98 policiers dotés de tous les moyens matériels et techniques, outre des brigades cyclistes et motorisées, répartis à travers 34 plages autorisées à la baignade (5 circonscriptions administratives) relevant du territoire de compétence de la sûreté d'Alger et ce afin de garantir la sécurité, la sérénité et le confort des citoyens et d'être à leur service", a fait savoir le Commissaire divisionnaire, Benarab Noureddine dans une déclaration à la presse au niveau de la promenade des Sablettes. "Ces formations sécuritaires ont été renforcées, cet été, par une brigade équestre relevant de la sûreté d'Alger, lancée à titre expérimental, et qui aura pour mission d’assurer la couverture sécuritaire des citoyens et de leurs biens dans le cadre de l'ouverture progressive des plages, des espaces de loisirs et de divertissement et des mosquées", a-t-il poursuivi. Selon le même responsable, les services de sûreté d'Alger ont mis en place un plan sécuritaire et de préventions exceptionnelles, parallèlement à l'ouverture progressive de ces espaces décidée par les autorités publiques. Cette mesure s'inscrit en droite ligne avec la démarche graduelle et flexible pour la gestion de la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19 à même de préserver la santé publique, de protéger les citoyens et leur permettre de profiter de leur vacances d'été dans les meilleurs conditions.