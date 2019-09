Apres quatre jours d’intense recherches effectuées par les éléments des plongeurs relevant de la protection civile de Tlemcen, en collaboration avec ceux de la marine et certains volontaires, le corps du jeune noyé âgé de 20 ans, emporté par les courants marins au niveau de la plage de Sidi Ouchaa et résidant à Sidi El Machehour a été retrouvé près du port de pêche. Le corps du défunt a été évacué vers la morgue de l’hôpital et remis aux parents, conclut notre source.