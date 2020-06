PLAGE MATARBA-MOSTAGANEM : Le corps sans vie du baigneur porté disparu retrouvé

Après deux journées de recherches intenses dans une mer très agitée et un vent violent , les plongeurs de la protection civile ont finalement repêché la dépouille du jeune baigneur dans une zone rocheuse au niveau de la plage de Kharrouba à Mostaganem. Pour rappel, la victime a été emportée par la mer agitée et a disparu dimanche dernier au niveau de la plage de "Matarba" . Il s’agit d’un jeune âgé de 18 ans ,répondant aux initiales de « A.B » originaire de la wilaya de Relizane . Le corps de la victime a été ensuite transporté par les éléments de la protection civile vers le service de la morgue de l’hôpital de Mostaganem a-t-on précisé. Notons en ce sens que les services de sécurité traquent quotidiennement les baigneurs à travers les plages de la wilaya dans le cadre des mesures de sécurité visant à empêcher la propagation du Coronavirus, Covid 19 car plusieurs jeunes inconscients des dangers de la pandémie, se sont rassemblés récemment devant les plages pour se divertir et se baigner sans se rendre compte de la crise sanitaire, et ce malgré les campagnes de sensibilisation aux mesures de précaution.