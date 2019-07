PLAGE DE SONAGHTER : Un jeune homme sauvé d'une noyade certaine

Les maitres nageurs relevant de la plage de Sonaghter, sont parvenus avant-hier après midi à sauver un homme d'une noyade certaine, a-t-on appris des services de la protection civile. Ce dernier qui est âgé de 48 ans, a décidé de se baigner malgré que la mer était très agitée. Face à cette situation, le mois de Ramadhan sans prendre en considération les dangers de cet acte irresponsable. Une fois sauvée, la victime a reçu les premiers soins, avant qu’elle ne soit transportée vers l’établissement de santé. Dans ce même contexte, un autre cas de noyade a été enregistré au niveau de cette même plage, emportant la vie d’une nouvelle victime, âgée de 28 ans originaire de la wilaya d’El Djelfa ». Ce drame est survenu pour cause au non respect des orientations des maitres nageurs. Ce dernier a disparu de la vue et pris par le courant marin. Face à cette situation, les services de la protection civile ont entamé des recherches dans des conditions très difficiles. Les maitres nageurs ont enfin découvert la dépouille de la victime où elle a été transférée vers les services de la morgue de l’hôpital de la ville « Che Guevara ». Dans le cadre de la prévention contre les noyades en mer, la Protection civile souligne qu'il faut toujours fréquenter les plages qui sont autorisées à la baignade, là où il y a les agents de la Protection civile et les services de sécurité. Les estivants doivent connaître également les heures de surveillance, qui commencent généralement à partir de 8 heures du matin et se terminent à 20 heures ». L'accent est également mis sur le respect des couleurs des drapeaux qui signifient et désignent l'autorisation de la baignade interdite avec le drapeau rouge, dangereuse avec le drapeau orange et autorisée avec le drapeau vert, a-t-on ajouté.