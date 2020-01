PLAGE DE SIDI MEJDOUB (MOSTAGANEM) : Les fortes pluies provoquent des glissements de terrains

Les fortes précipitations enregistrées durant les dernières 48 heures au niveau de toutes les régions de Mostaganem ont causé des glissements de terrains au niveau de la plage de Sidi Mejdoub . Face à cette situation, et afin d'assurer la fluidité du trafic routier, les services de la protection civile sont intervenus pour dégager le sable et la boue accumulés sur la route, laquelle constituait un danger pour les usagers de la route, menant vers la plage de « Metarba ». Les mêmes services en coordination avec les services de l’APC sont intervenus également pour faire dégager une voiture, qui était coincée dans la boue. Ils ont renouvelé, en cette occasion, un appel aux usagers de la route à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route.