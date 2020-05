PLAGE DE SIDI EL MEJDOUB : Deux personnes sauvées d'une noyade certaine

Les éléments de la protection civile relevant de l’unité portuaire de Mostaganem sont intervenus avant-hier vers 10h15 du matin, suite à un appel de secours, pour sauver deux personnes de sexe féminin victimes d'une noyade à la plage de Sidi El Mejdoub. Il s'agit d'une jeune femme, âgée de 28 ans, résidente à Hai Essalem et une autre fille de 12 ans , résidente dans la commune de Sayada, a-t-on appris des services de la protection civile. Les victimes ont décidé de se baigner malgré que la mer était très agitée et sans prendre en considération les dangers de cet acte irresponsable. Une fois sauvées dans un état d'inconscience , les victimes ont reçu les premiers secours et furent soumise à une respiration artificielle à l'intérieur de l'ambulance , avant qu’elles ne soient transportées vers le service des urgences de Kharrouba où leur état de santé fut déclaré stable, a-t-on indiqué. Notons que plusieurs jeunes inconscients des dangers de la pandémie, se sont rassemblés devant les plages pour se divertir et se baigner en cette période de fortes chaleurs .Ces derniers semblent soudain avoir oublié la crise sanitaire, et ce malgré les campagnes de sensibilisation aux mesures de précaution.