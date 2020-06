PLAGE DE MATARBA (MOSTAGANEM) : La protection civile recherche activement un noyé

Dimanche soir, 07-06-2020, les services spécialisés dans la plongée sous-marines et le sauvetage en mer ont mené sans relâche une opération de recherches concernant une personne ,de sexe masculin qui serait victime d'une noyade depuis la plage dite "Materba",sise dans la partie Est commune de Mostaganem, non loin du Port commercial. L'équipe de sauveteurs de la protection civile a mobilisé ses moyens humains et matériels pour tenter de localiser la personne en question mais en vain. Avec ténacité les sauveteurs de la protection civile ont repris l'opération, ce Lundi 08 Juin 2020, malgré une mer apparemment démontée et houleuse dominée par un vent soufflant à 14 nœuds en moyenne et une température voisine de 21°C, a-t-on appris.