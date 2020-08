PLAGE CHAIBIA (MOSTAGANEM) : 17 candidats à l’émigration clandestine interceptés

17 candidats à l’émigration clandestine dont des ressortissants étrangers et deux mineurs, ont été interceptés avant-hier samedi par les gardes-côtes à quelques miles marins (13 kilomètres) au nord de la plage de « Chaibia » relevant de la commune de « Benabdelmalek Ramdane » , a-t-on appris . Ces « harraga » ont saisi l'occasion de la stabilité des conditions météorologiques ainsi que la fin de la semaine afin de réussir leur tentative d'immigration clandestine. Tous ces harraga ont été transportés au port commercial de Mostaganem. Ils seront également extradés vers les services de sécurité compétents et traduits en justice pour tentative de sortie illégale du territoire national. Notons en ce sens que 49 autres personnes ont été arrêtées dans la nuit du jeudi à vendredi, où les gardes cotes ont intercepté trois groupes de candidats à l'immigration clandestine dont 3 ressortissants étrangers, 4 mineurs et une femme, qui se trouvaient à bord d'embarcations de fortune, au nord du port commercial de Mostaganem et au large de la côte "Est" de la wilaya. Lors de la traversée vers l’Europe, la plupart des migrants périssent suite au naufrage de leurs embarcations de fortune. Malgré cet état de fait, bon nombre de jeunes rêvent toujours de quitter de façon irrégulière leurs pays pour l’occident.