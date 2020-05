PLACE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE PAR LE TRIBUNAL DE ABADLA : Le P/APC de Béni Abbès suspendu de ses fonctions

Ahmed Moubarak, le wali de Béchar a suspendu le P/APC de Beni Abbès par mesure conservatoire suite à son placement sous contrôle judiciaire par le tribunal d’Abadla, 84 km au sud du chef-lieu de wilaya. Le chef de l’exécutif a pris cette mesure conservatoire conformément à l’article 43 du code municipal. Le P/APC de Béni Abbès, d’obédience RND est désormais suspendu de ses fonctions jusqu’à l’arrêt final des autorités judiciaires sur l’affaire dans laquelle il est poursuivi en compagnie de 11 autres personnes dont le S.G de l’APC, le chef du service de l’urbanisme et de l’habitat, des élus et des entrepreneurs. Il est à rappeler que la chambre d’accusation près le tribunal d’Abadla a placé, mardi dernier, le P/APC de Béni Abbès, le S.G de l’APC, le chef du service de l’urbanisme et de l’habitat, des élus et des entrepreneurs sous contrôle judiciaire pour concussion, corruption et trafic d’influence et d’infractions commises dans le cadre de la passation de marchés publics, infraction au code des marchés publics, dilapidation du denier public et attribution d’avantages injustifiés. Cette mesure a été prise par la chambre d’accusation du tribunal d’Abadla suite à l’audition de ces 11 personnes durant 10 bonnes heures par le procureur général et le juge d’instruction du tribunal d’Abadla sur la base du rapport de l’enquête ouverte par le service de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Béni Abbès. La cour de Béchar a confié cette affaire au tribunal d’Abadla pour trancher dans cette affaire étant donné que les procédures judiciaires exigent un changement de compétence du lieu dans lequel se trouve l’activité du P/APC.