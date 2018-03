PISCINE SEMI-OLYMPIQUE D’AIN EL TURCK (ORAN) : Un projet de 12 milliards à l'abandon

Pour en savoir plus, nous nous sommes déplacés sur les lieux pour constater de visu la situation, du projet qui après avoir enquêté et s’être rapprochés des citoyens qui sont mitoyens des lieux qui nous ont informés que ce fameux projet de la piscine Semi olympique a démarré avec une entreprise locale en août 2013 et inaugurée par l'ex wali Abdelmalek Boudiaf qui, après une année de réalisation des gros œuvres pour une enveloppe financière de 12 milliards de centimes, le projet est à l'arrêt et même à l'abandon devenant un lieu de débauche et de beuverie pour les soulards de cette ville côtière et touristique du pays et ça fait mal au cœur de constater que toute cette réalisation en plein centre de ville du chef lieu de la daïra à l'abandon depuis Août 2014 à ce jour. A cet effet, les résidents mitoyens du projet n'ont pas manqués de nous indiquer qu'ils sont confrontés au quotidien à des disputes et insultes des clochards qui occupent ces lieux pour accomplir leur besogne et ce, tous les jours du matin au soir et même durant la nuit selon nos interlocuteurs qui nous ont affirmés que plusieurs plaintes ont été déposées auprès des services concernés mais aucune suite ou fermeture des lieux n'a été faite à ce jour. De ce fait et devant cette situation qui perdure, tous les athlètes et sportifs de cette localité interpellent le wali d'Oran pour la relance du projet sachant bien que la daïra d’Ain El Turck ne dispose pas d'une piscine semi olympique et c'est malheureux de voir des jeunes athlètes de la natation se déplacer chaque jour vers la piscine semi olympique de la daïra de Boutlélis pour faire leurs séances d'entrainement du biquotidien alors que les jeux méditerranéens que la ville d'Oran organise sont proches. Il est temps que les pouvoirs publics réagissent de toute urgence pour remédier à cette mauvaise situation afin de faire relancer ce projet qui reste en souffrance et à l'abandon total.