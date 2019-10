PIQURES DU MOUSTIQUE TIGRE : Le ministère de la Santé rassure

« Le moustique tigre qui a envahi, au cours des dernières semaines, certaines wilayas côtières ne constituait pas un danger pour la santé publique, si ce n’est quelques désagréments se manifestant par des démangeaisons, apparition de cloques et des allergiques cutanées », a rassuré le Directeur de la prévention au ministère de la Santé, Dr. Djamel Fouran lors d’une journée de sensibilisation sur le moustique tigre. Les piqûres de moustique tigre « n’ont entraîné, jusqu’à présent, aucun symptôme de virus dangereux enregistrés, en particulier, dans les régions d’Asie du sud-est, tels que le chikungunya et la dengue », a-t-il encore dit, selon le compte rendu de l’agence officielle. Pour le Dr Fourar, cette journée de sensibilisation vise à » fournir quelques conseils aux citoyens sur les gestes à adopter face aux nuisances de cet insecte, notamment des mesures préventives à travers l’élimination des points d’eau stagnante qui pourraient favoriser sa reproduction ». Il a estimé, en outre, que « la lutte contre cet insecte qui s’est propagé, au cours des dernières années, depuis la région d’Asie du sud-est (sa zone endémique), dans plusieurs pays, notamment du bassin méditerranéen, exigeait la conjugaison des efforts de plusieurs secteurs, à l’instar des ministères de la Communication, de l’Agriculture et de la Santé ». Le Dr. Fourar a invité les citoyens victimes de piqûres et présentant des symptômes d’allergie et des cloques à se présenter aux centres de santé de proximité, en vue d’y recevoir les soins. De son côté, le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, le Dr. Zoubir Harrat, a indiqué que cette journée de sensibilisation vise à faire connaître aux citoyens les dispositions à prendre pour contribuer à la prévention et à la lutte contre la prolifération du moustique tigre mais aussi les mesures à prendre en cas de piqûres, notamment après les nombreux appels téléphoniques reçus par l’Institut de citoyens se plaignant de ce moustique et en quête de conseils. Concernant les moyens de prévention contre le moustique tigre, Dr. Harrat préconise d’éliminer les eaux stagnantes qui favorisent la reproduction du moustique autour des domiciles, de supprimer les pneus usagers et tout autre objet pouvant contenir de l’eau, changer l’eau des vases régulièrement et couvrir les récipients et autres réceptacles d’eau.