PIONNIERS ARABES DES RESEAUX SOCIAUX : Messahel reçoit un Prix d’excellence à Dubaï

Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a reçu ce lundi à Dubaï le « Prix d’excellence et la mention d’honneur » accordé aux « pionniers arabes des réseaux sociaux dans la catégorie ‘’politique’’ », a indiqué à TSA une source diplomatique. Ce prix, qui intervient à l’occasion du Sommet arabe des réseaux sociaux organisé par le Club de presse de Dubaï, récompense le chef de la diplomatie algérienne pour son engagement pionnier dans les réseaux sociaux parmi les hommes politiques du monde arabe. L’édition a été placée sous le Haut patronage du Cheikh Mohamed Bin Rached Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, président du Conseil des ministres et Gouverneur de Dubaï. La présidente du comité d’organisation du sommet, Moua Ghanem Al Meri, a notamment salué la qualité du compte Twitter d’Abdelkader Messahel, mettant en exergue « la densité et la qualité de l’information qu’il véhicule, la créativité qui le caractérise et l’engagement qui y se manifeste à l’échelle du réseau Twitter en utilisant trois langues à savoir l’arabe, le français et l’anglais comme vecteurs de communication ». Le ministre des Affaires étrangères est l’un des premiers membres du gouvernement à s’être lancé dans les réseaux sociaux. Messahel dispose de plus de 200 000 abonnés sur Twitter depuis son arrivée sur le réseau social en septembre 2016.