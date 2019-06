PILLAGE EN MILIEU RURAL A MOSTAGANEM : Les fellahs de la région ouest de plus en plus ciblés

En effet, des dizaines de fellahs de la région ‘’ouest’’ de la wilaya de Mostaganem (Ain Nouissy, Sirat, Bouguirat, Fornaka, Stidia et El Hassiane) ne cessent de se plaindre des vols multiples dont ils sont victimes d’une nuit à l’autre. A Sirat, l’un de ces derniers, M.M.C, affirme avoir été volé à 03 reprises consécutives et a perdu plus de 90 millions de centimes suite au pillage des pompes de ses puits agricoles. Un autre cultivateur, de Bouguirat, M.B.D déclare à son tour que des chapardeurs l’ont presque ruiné en emportant les récoltes de poivrons, cultivés sous serres. Quant à l’agriculteur, M.R.A, de la localité de Béni Yahi, relevant de la commune d’El Hassiane, il signale que 05 ruches qu’il a installées au sein d’un verger d’orangers et dont il attendait d’en collecter le contenu en ce mois de Juillet, ont disparu sans laisser la moindre trace. A Ain Nouissy, un fellah, M.B.M n’a pu revenir de sa stupeur en se rendant sur son champ agricole et voir l’ensemble des conduites du périmètre d’irrigation disparaitre. Pour les fellahs de Stidia, l’un de ces derniers, M.C.S, se plaint du vol de ses tomates. Pour Fornaka, l’aviculteur Y.T affirme avoir été victime du vol de ses poulets. Malheureusement, ces fellahs interrogés sur l’assurance de leurs biens, déclarent ne point souscrire, et déplorent ce climat d’insécurité qui nuit abondamment à la protection de leurs champs et autres matériels. Malgré le gardiennage des lieux de certaines exploitations agricoles, les vols ont toujours tendance à se multiplier et inquiètent de plus en plus ces fellahs qui ne savent plus quoi faire, sauf interpeller les autorités pour être mieux protégés contre ces bandes de voleurs qui opèrent à travers la region. Les plaintes de vols qu’ils déposent auprès des brigades territoriales demeurent si vaines à ce jour, ils continuent de se faire piller.