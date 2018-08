PILLAGE DE SABLE A MOSTAGANEM : Deux pilleurs arrêtés en flagrant délit à Kheir-Eddine

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem sont parvenus à arrêter deux individus, dont l’un répond aux initiales de S.A , âgé de 22 ans et l’autre à S.N , âgé de 19 ans pour les chefs d’accusation de : exercice d’exploitation d’une carrière d’extraction de sable sans la moindre autorisation . Cette arrestation fait suite à l’exploitation d’informations émanant de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Sayada, mentionnant l’extraction de sable sans autorisation par un individu au douar d’El Alaoucha, dépendant de la commune de Kheir-Eddine. Passant à l’action, les éléments de la gendarmerie nationale, en présence du chef de la compagnie du groupement, ont investi le lieu indiqué et sont parvenus à mettre la main sur les deux personnes mises en cause, prises en flagrant délit de détournement de sable en recourant à une pelle mécanique. Les gendarmes ont enregistrés la présence d’un camion plein de sable sur les lieux indiqués. Ces derniers ont été appréhendés et conduits au groupement de la gendarmerie nationale pour le reste des procédures à suivre. Les premiers éléments de l’enquête ont permis de dévoiler que les 2 auteurs avaient l’habitude d’extraire le sable de ce lieu. Quant au camion de marque ‘’Daewoo’’ et la pelle mécanique de marque ’’Sonacome’’, ils ont été saisis et mis en fourrière au parc communal de Sayada. Notons à ce sujet que le pillage de sable se poursuit toujours et encore sur les plages de Mostaganem, surtout celles de Sidi Lakhdar et Hadjadj. Certains pillards agissent au vu et au su de tout le monde sans que personne ne bouge le petit doigt. Bien que l'activité soit strictement interdite, elle n'a jamais connu de répit. Durant la journée, ce sont de simples manœuvres qui essayent de gagner leur vie avec des pelles. Mais le grand massacre, c'est à la tombée de la nuit où les dégâts sont de plus en plus importants : les pilleurs repèrent tout d'abord des monticules de sable avant de contacter leurs clients pour venir le récupérer au moyen de tracteurs ou autres véhicules. Face à ce phénomène, de nombreux riverains des places ne cessent de lancer un appel aux autorités concernés pour mettre un terme à ce vol qui a tendance à ne plus prendre fin.