PILLAGE DE L’OR ALGERIEN : Des hommes d’affaires pointés du doigt

En effet, la même source rapporte qu’en application des instructions du Haut commandement de l’Armée nationale populaire, des brigades de recherche relevant de la Gendarmerie nationale ont procédé à des enquêtes approfondies après l’arrestation par des éléments de l’Armée de plus de 200 orpailleurs. Les enquêteurs sont en effet parvenus à un constat au sujet des personnes impliquées qu’il ne s’agit pas de jeunes désœuvrés mais des hommes d’affaires. Ceux-ci sont accusés d’avoir transporté illégalement des ressortissants africains vers le Sahara algérien, à la frontière avec le Niger, afin de les exploiter dans la fouille illégale de l’or en contrepartie de sommes d’argent dérisoires. En passant aux aveux, quinze (15) ressortissants tchadiens -appréhendés par un détachement de l’Armée en collaboration avec les gardes-frontières à Tamanrasset- ont fait des révélations fracassantes en avouant qu’ils travaillent pour le compte de cinq (5) hommes d’affaires algériens qui ont des commerce au Ghana, au Togo et au Gabon. Selon toujours les enquêtes, la région montagneuse de “Tiririne” à l’extrême-sud du pays est devenue un endroit préféré des milliers d’Algériens et Africains qui se mettent en quête illégale du précieux métal. A cet égard, le ministère de la Défense nationale a donné des instructions en vue de veiller au grain dans cette région et intensifier les contrôles en vue d’empêcher le pillage des richesses du pays en or. Force est de souligner que le MDN a relevé dans son bilan de 2018 que pas moins de 950 orpailleurs ont été arrêtés, 486 détecteurs de métaux et 945 véhicules ont également été saisis.