PIED DIABETIQUE : 30.000 souffrants, menacés par l’amputation

L’Algérie compte plus de 200.000 diabétiques qui souffrent de lésions au niveau des pieds. Parmi ces derniers, 30.000 (15%) subiront une amputation. Selon les spécialistes, le pied diabétique est devenu un véritable problème de santé publique en Algérie. Pour eux, il y a urgence de mettre en place de nouvelles stratégies de prévention. En outre, l’urgence réside dans la formation d’un personnel qualifié dans la prise en charge du diabète.“La surveillance et le contrôle réguliers des pieds et des soins appropriés en cas de blessure ou d’autres anomalies sont les meilleurs réflexes qui écartent le risque de s’exposer au pied diabétique et à ses fâcheuses complications”. C’est ce qu’expliquait, dans une communication, le Docteur Rabah Mouad, diabétologue et endocrinologue, évoquant cette pathologie.