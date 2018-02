PIECES DETACHEES DE VOITURES : Lancement d’une 1ère usine à El Bayadh

Les travaux de réalisation d'une première usine de pièces détachées et d'accessoires de voitures relevant du groupe industriel "Tahkout" seront lancés cette année à El Bayadh, a-t-on appris du directeur de wilaya de l’industrie et des mines. En marge d'une visite de l’homme d’affaires, Tahkout Mahieddine au site devant abriter le projet, le directeur du secteur, Mustapha Hachiba, a indiqué que les travaux d'installation des équipements de l’usine "seront lancés dans trois mois au niveau de l’ancienne usine de chaussures à l’entrée sud du chef-lieu de wilaya." Une fois cette opération lancée, l’usine entrera en production "au courant des huit prochains mois", a-t-il annoncé, soulignant que cette usine, la première du genre en Algérie, produira des pièces de rechange de moteurs et des accessoires de véhicules pour couvrir les besoins du marché national en ces produits industriels nécessaires dans la construction automobile et, par conséquent, réduire l’importation des pièces détachées et accessoires.