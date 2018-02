PIECES DESTINEES AU MONTAGE AUTOMOBILE : Forte hausse de la facture d'importation

La facture d'importation des collections CKD/SKD destinées à l'industrie locale de montage des véhicules s'est chiffrée à plus de 1,8 milliard de dollars en 2017 contre 897,35 millions de dollars en 2016, en hausse de 904,07 millions de dollars (+101%), a appris l'APS auprès des Douanes. Par catégorie, les importations des collections CKD/SKD servant au montage des Véhicules de Tourisme se sont établies à plus de 1,51 milliard de dollars en 2017 contre 734,4 millions de dollars en 2016, en hausse de près de 779 millions de dollars (+106%). Quant à la facture d'importation des collections CKD/SKD pour le montage des Véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises, elle a atteint 288,15 millions de dollars en 2017 contre 162,96 millions de dollars en 2016, en augmentation de 125,2 millions de dollars (+77%).