PHARMACIE : Nouvelle formation pour les diplômés de l’ancien système

En effet, la formation d’une durée d’une année est réservée aux « pharmaciens appartenant au corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique » qui souhaitent obtenir le titre de Docteur. Cette formation se fera dans les facultés de médecine qui disposent de départements de Pharmacie. « Elle s’effectue selon les capacités d’accueil de chaque faculté jusqu’à absorption des effectifs de pharmaciens praticiens de santé publique », stipule notamment, l’article 2 de l’arrêté. Les dates de début des formations dans chaque faculté sont fixées par ces dernières, d’après l’article 3 de l’arrêté qui stipule aussi que « les concernés par la formation sont informés par convocation individuelle ou par tout autre moyen approprié, le cas échéant ». « La formation est organisée sous forme alternée ou continue et comprend des conférences », selon l’article 6 de l’arrêté interministériel qui précise : ‘’ le programme de la formation qui comporte des conférences en pharmacie clinique, industrielle et hospitalière. L’évaluation des pharmaciens participant à la formation se fait par un examen théorique noté sur 20 et la soutenance d’un mémoire de fin d’études, noté également sur 20 et encadré par l’enseignant hospitalo-universitaire.