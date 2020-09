PHARMACIE CENTRALE DES HOPITAUX (PCH) : Des sociétés d'assurance font un don

Cinq sociétés d'assurances relevant du secteur public ont fait à Alger un don de consommables médicaux à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) lors d'une cérémonie de signature d'une convention de solidarité dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). La convention a été signée par la directrice de la PCH, Dr. Fatima Wakti et les Pdg de cinq (05) sociétés publiques d'assurances en présence du ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. Il s'agit de la Compagnie algérienne des assurances (CAAT), la Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR), la société Cash assurances relevant de la Sonatrach, la Caisse nationale de Mutualité Agricole (CNMA) et la Compagnie centrale de réassurance (CCR). Après avoir salué "le nombre croissant des aides dont les auteurs ont consacré le véritable sens de solidarité et d'entraide depuis l'apparition de la pandémie Covid-19", le ministre a affirmé que cette opération s'inscrivait dans le cadre de la politique de solidarité intersectorielle pour faire face au nouveau coronavirus". Il a estimé, dans ce sens, que de tels élans de solidarité "remonteront, sans doute, le moral des patients et contribuent à la disponibilité des consommables médicaux ", saluant au même temps les "efforts colossaux" fournis par les professionnels de la santé pour faire face à la pandémie. De son côté, le P-dg de la CAAT, Benmicia Mohamed, a affirmé que les compagnies d'assurance, à l'image des autres opérateurs économiques, "contribuent à la solidarité avec le secteur sanitaire notamment avec la PCH".