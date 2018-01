PETROLE : Sonatrach va livrer 2,1 millions de barils à Cuba

L’Algérie a fourni 2,1 millions de barils de pétrole à Cuba en 2017, selon Omar Maaliou, vice-président de Sonatrach en charge du commerce et du marketing dans une déclaration à l'agence britannique Reuters. ‘’Nous avons livré en 2017 trois fois 700 000 barils, soit un total de 2,1 millions de barils à Cuba’’, a-t-il précisé. Selon le même responsable, Cuba compte aussi importer la même quantité en cette année 2018. Le brut sucré doux du Sahara est la principale qualité d’exportation de l’Algérie. Cuba et l’Algérie entretiennent des relations étroites ces dernières années. L’île importe chaque année entre 200 et 300 millions de dollars de produits pétroliers en provenance du pays africain, y compris des achats de naphte.