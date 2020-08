PETIT –PORT (SIDI-LAKHDAR) : Le corps d'un jeune homme rejeté par la mer

La fin du mois de ce mois de Juillet a été teintée de beaucoup d’événements aussi tristes les uns que les autres où le deuil était présent chez certaines familles frappées par le malheur. Et, contre toute attente, des "harraga" ont payé de leur vie et c'est ainsi que les vagues de la mer ont rejeté le corps inerte d’un jeune homme, au niveau du bord de la plage n°2, de "Petit-Port», relevant de la Commune de Sidi Lakhdar, a-t-on appris, en cette fin de semaine inaugurant le premier jour d'un « Aïd El Adha »,pas comme les autres. L'information de ce fait, devenu divers par la force des choses, a été largement relayée et diffusée par de nombreuses pages des réseaux sociaux, images à l'appui. La description rapportée sur le défunt jeune homme laisse à penser que pour une raison ou pour une autre, il se serait noyé depuis moins d'une semaine depuis qu’il a pris la mer, en compagnie d’un certain nombre de camarades dont cinq (05) n’auraient donné signe de vie en même temps que lui. Selon certaines informations, il était avec ces cinq jeunes personnes à bord d’une petite embarcation qui aurait chaviré. Les dernières informations désignent ce jeune homme, âgé de 32 ans, comme étant le dénommé M.B. Il est vêtu d'un pantalon jean, d’un tricot à manches courtes de couleur noirâtre et portait au pied une seule sandale, de couleur noire. Les informations ont précisé que la malheureuse victime avait dans la poche arrière de son pantalon un téléphone mobile, une somme de mille Euros et une autre de mille Dinars Algériens, dans un sachet en plastique hermétiquement fermé. A la suite de cette découverte macabre, les agents de l'unité secondaire de la protection civile de Sidi-Lakhdar on récupéré le corps du défunt qui a été évacué sur la morgue de l’hôpital; entre-temps, les services sécuritaires compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la mort de ce jeune homme, à la fleur de l'âge.