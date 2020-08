PETIT-PORT (MOSTAGANEM) : Un incendie ravage 3 pièces d’une maison et fait une blessée

Le soir du 08-06-2020 vers huit heures et demie, un incendie s'est déclaré dans une résidence sur la plage de « Petit-Port », dans la commune de Sidi Lakhdar, a indiqué la cellule de communication de la protection civile de la wilaya de Mostaganem, dans son communiqué. Elle a précisé que, les éléments de l’unité secondaire de la protection civile de Sidi Lakhdar sont intervenus et secourus 06 personnes, âgées de 2 à 30 ans, ayant subi des difficultés respiratoires en raison d'une forte émanation de fumée. Parmi eux, une femme a été brûlée au premier degré et a reçu les premiers soins puis a été évacuée vers le service des urgences médicales de l'hôpital de Sidi Lakhdar. Le communiqué fait remarquer que l'opération d’intervention de l’unité locale de la protection civile a permis de sauver tout le contenu du premier étage et du rez-de-chaussée, ainsi que des maisons voisines, adjacentes, tandis que l’incendie en question a ravagé 3 pièces de ladite résidence secourue.