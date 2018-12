PESTE OVINE ET FIEVRE APHTEUSE : Les marchés hebdomadaires de bétail fermés pour un mois

Désormais, les marchés hebdomadaires de bétail ne se tiendront plus, et ce pour une durée d’un mois, à partir du 28 décembre. C’est la mesure mise en œuvre par le ministère de l’Agriculture, et adressée à tous les walis, pour la prévention et de lutte contre la peste ovine et la fièvre aphteuse. Dans le même sillage, le ministère précise que le transport de bétail en dehors des wilayas, doit être autorisé par le vétérinaire de la wilaya, et répondent à une autorisation préalable d’abattage, et insiste sur la mise en quarantaine des cas enregistrés. Dans ce sens, l’instruction du ministère précise que cette mesure a été prise pour permettre aux services concernés de s’organiser pour éviter la propagation de la maladie, notamment durant cette période de grandes naissances, sans parler du fait que dans certaines wilayas la circulation du bétail se fait quotidiennement. Par ailleurs, les efforts de vaccination et de prévention se poursuivent, notamment dans les wilayas, qui ont connu des pertes considérables, ou l’apparition de nouveaux cas, tel que la wilaya de Djelfa et El Bayadh.