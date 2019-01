PESTE DES PETITS RUMINANTS : Réception de 21 millions de doses de vaccins

Selon les déclarations du secrétaire général du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Kamel Chadi, lors de sa réunion avec les représentants de la Fédération nationale des éleveurs et les représentants de l’Union nationale des paysans, l’Algérie recevra 21 millions de doses de vaccin pour le bétail, contre la peste des petits ruminants qui a entraîné la mort de 3300 têtes d’ovins dans 19 wilaya du pays. Le secrétaire général ajoute que les analyses des laboratoires français ont démontré que le virus de la fièvre aphteuse qui touche les bovins était similaire à celui enregistré l’été dernier, affirmant l’utilisation urgente de 1.5 millions de doses de vaccin disponible au niveau des services spécialisés en attendant la réception de 2 millions de doses supplémentaires. Le directeur des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture, Hachemi Keddour Karim a déclaré, lors d’une rencontre de presse, que le coût des doses de vaccin contre la fièvre aphteuse est estimé entre 400 et 420 millions de dinars, tandis que celui du vaccin contre la peste de petits ruminants est estimé à 400 millions de dinars.