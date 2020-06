PESTE DES PETITS RUMINANTS : Quelque 94 500 têtes vaccinées à Tindouf

Quelque 94.500 têtes du cheptel ont été vaccinées contre la peste des petits ruminants (PPR) à travers la wilaya de Tindouf, a indiqué, lundi, l'inspection vétérinaire de la wilaya. Pour les besoins de cette campagne de vaccination, qui s'est étalée du 15 janvier au 15 mai de l'année en cours et touche les ovins et les caprins, la wilaya a bénéficié de 100.000 doses de vaccins, dont 5.000 ont été laissés comme stock de réserve en cas d'apparition de nouveaux cas suspects, a affirmé l'inspecteur vétérinaire, Chakour Djeltia. Toutes les dispositions ont été prises afin de permettre aux éleveurs de vacciner leur cheptel, sachant que des cas de la maladie ont été décelés sur les bêtes de 16 éleveurs, a-t-il précisé. Les analyses en laboratoire à Alger sur des échantillons de prélèvements sanguins effectués en janvier dernier sur le cheptel de certains éleveurs de la wilaya de Tindouf, se sont avérées positives, confirmant 46 cas d'atteinte de la PPR et déclenchant aussitôt une opération de vaccination de l'ensemble du cheptel de la wilaya, a fait savoir M.Djeltia. La campagne a touché les neuf zones pastorales recensées sur le territoire de la wilaya de Tindouf ainsi que les exploitations agricoles, pour assurer une large couverture de la région en matière de santé animale, a-t-il poursuivi, signalant qu'il a été ensuite procédé à l'identification du cheptel, l'abattage sanitaire des bêtes atteintes et l'indemnisation des éleveurs affectés. Des rencontres de coordination, en présence des éleveurs, avaient été préalablement organisées pour faire un large état des lieux, organiser la vaccination, et donner des instructions afin d'éviter le déplacement du cheptel vers les zones frontalières, en vue de préserver la santé des éleveurs et de leurs cheptels, en plus de mettre en place des brigades mixtes avec les réfugiés sahraouis aux fins d'entreprendre des opérations de vaccination similaires, selon la même source.