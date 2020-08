PERTURBATION INTERNET : Le ministère annonce de nouvelles mesures

Le ministère de la poste et des Télécommunications a annoncé, dans un communiqué sanctionnant une réunion, de nouvelles mesures afin d’améliorer le débit internet. Le ministre de la Poste et des Télécommunications Brahim Boumzar a présidé une réunion avec les responsables des opérateurs de la téléphonie mobile. Cette réunion intervient, selon le communiqué du ministère, « pour œuvrer à améliorer les services et le débit Internet au profit des citoyens ». Lors de cette réunion, le ministre a annoncé la libération du spectre de fréquences au profit des trois opérateurs de téléphonie mobile, afin d’améliorer le débit internet pour des citoyens, et ce en collaboration avec les parties concernées dont l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications électroniques (ARPCE). Pour rappel, la connexion internet en Algérie a enregistré de fortes perturbations depuis mercredi soir, et ce sur tous les réseaux (Algérie Télécom, Ooredoo, Djezzy et Mobilis). Algérie Télécom a publié, vendredi un communiqué, précisant que cette perturbation du réseau d’internet est à l’échelle internationale, et a touché plusieurs pays dans le monde, dont l’Algérie.