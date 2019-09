PERSONNES AUX BESOINS SPECIFIQUES : 700 classes réservées à l’échelle nationale

Le nombre des classes spéciales réservées aux élèves souffrant d’un retard mental et auditif a atteint au titre de la nouvelle rentrée scolaire 2019-2020, 700 classes avec une augmentation de 30% comparée à l’année scolaire précédente, a indiqué mercredi à Constantine une responsable relevant du ministère de la Solidarité Nationale de la famille et de la condition de la femme. "Le nombre de classes spéciales est passé de 565 pour l’année scolaire précédente à 700 classes cette année", a précisé à l’APS, la directrice des programmes sociaux des personnes aux besoins spécifiques, Mme Sadjia Kim, en marge de la cérémonie du coup d’envoi de la rentrée scolaire 2019-2020 depuis l’Ecole des jeunes sourds à El Mansourah. Elle a dans ce sens ajouté que le nombre "important" des classes spéciales est dicté par "le souci de la tutelle de répondre aux besoins en matière d’éducation de cette frange d’élèves qui ne peuvent suivre une scolarité normale", rappelant que le programme est concrétisé dans le cadre d’une convention signée avec le ministère de l’Education nationale. Ces classes qui concernent les cycles primaire et moyen, selon la même source, assurent l’enseignement de 6.656 élèves de cette frange qui font partie d’un total de 31.732 enfants pris en charge également par des structures de l’action sociale du pays (centres et écoles), a-t-elle fait savoir.