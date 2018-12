PERMIS DE CONDUIRE : Un nouveau système d’examination

Un nouveau système d’examination pour l’obtention du permis de conduire sera bientôt mis en place, selon le directeur général du Centre national du permis de conduire et de la sécurité routière, Smaïl Benaicha, et ce, à partir de Tiaret, ce jeudi 13 décembre. Selon l’information rapportée par Ennahar, le même responsable a précisé que ce nouveau système d’examen, qui sera opérationnel dans six mois, utilisera les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). M. Benaicha a expliqué, par ailleurs, que cette nouvelle méthode d’examination se fera par le biais du « programme d’autocorrection », qui permet d’évaluer le candidat automatiquement. Il a indiqué que ce système sera lancé à travers l’ouverture de centres d’examens et de formation en coopération avec les centres nationaux de formation à distance.