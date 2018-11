PERMIS BIOMETRIQUE A POINTS : Lancement des opérations de généralisation

Les opérations pour la généralisation du permis de conduire biométrique à points à l'ensemble du territoire national ont été lancées, a annoncé ce dimanche à Oran un responsable au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Après Alger et Laghouat, retenues comme wilaya-pilotes, le processus pour la généralisation du permis de conduire biométrique sera lancé incessamment dans le reste des wilayas du pays, a indiqué le directeur des titres et des documents sécurisés, Hassan Boualem, lors d'une rencontre régionale regroupant dix wilayas de l'ouest du pays et dédiée à la mise en service du guichet numérique. S'agissant des délais fixés pour la généralisation de ce service sur l'ensemble du territoire, le responsable a affirmé, dans une déclaration à la presse en marge de la rencontre, qu'il est difficile de se prononcer sur une date précise. "Chaque commune avancera selon son rythme et ses moyens matériels et humains", a-t-il déclaré.