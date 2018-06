PERMANENCES DE L’AID EL FITR : Près de 50.000 commerçants réquisitionnés pour les jours de fête

Le ministère du Commerce va réquisitionner 49893 commerçants durant les deux jours de l’Aïd-el-fitr, soit 39% de plus que l’année précédente. Dans un communiqué rendu public, la tutelle a appelé «les commerçants réquisitionnés à contribuer massivement à la réussite de cette opération». L’objectif garantir la disponibilité des produits alimentaires durant ces deux jours, où les citoyens font souvent face à la rareté de certains produits en raison de la fermeture «prolongée» des commerces. À cet effet, le ministère du Commerce a mobilisé 2277 agents de contrôle «affectés à travers l’ensemble du territoire national pour le suivi de la mise en œuvre du programme des permanences». Parmi ces 49893 commerçants réquisitionnés, il y a «5376 activant dans la boulangerie, 32819 dans l’alimentation générale, fruits et légumes, 11234 dans des activités diverses et 445 unités de production (134 laiteries, 275 minoteries et 36 unités de production d’eaux minérales)». Il faut dire que ce département ministériel assure chaque année que les produits alimentaires seront disponibles durant les fêtes de l’Aïd, mais la mesure reste inappliquée dans beaucoup de régions. Les «vacances» des commerçants durent dans certains cas plusieurs jours après l’Aïd. Ce qui créé de véritables «pénuries» pour certains produits tout au long de cette période.