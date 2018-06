PERMANENCE JOUR DE L’AID EL FITR : 743 commerçants réquisitionnés par la DCO de Mostaganem

En prévision des jours fériés de la Fête de l’Aïd el Fitr et la semaine suivante, la Direction du Commerce et de la concurrence de la wilaya de Mostaganem annonce avoir élaboré un Programme des « Permanences » des commerçants et opérateurs économiques, a indiqué récemment, M.Sid Ahmed Ghali, Chef de service du commerce. Pour se faire, il a précisé qu’il a été détaché 15 équipes de 30 agents de contrôle qui doivent sillonner le territoire de la wilaya pour s’assurer du niveau de respect de cette permanence par les commerçants concernés. Ainsi, conformément aux textes en vigueur, portant organisation de la permanence des commerçants et opérateurs économiques durant l'Aïd El Fitr, 743 opérateurs économiques et commerçants, ont été réquisitionnés pour la permanence des deux jours fériés", est-il indiqué. Dans ce cadre, 130 boulangeries, 392 établissements d’alimentation générale, 195 boucheries entre autres services divers, sont mobilisés pour répondre à la demande de consommation des citoyens en mettant à leur disposition des produits de qualité loyale et marchande ,en quantités suffisantes et sans rupture. D’autre part, M.Sid-Ahmed Ghali a notamment ajouté que sont également informés de leur réquisition, au titre de cette permanence, les unités de production de produits stratégiques comme celle de la filière lait (ONIL),les minoteries, ainsi que les établissements de prestations de services, les unions des coopératives agricoles (UCA),l’Union générale des commerçants Algériens (UGCA), ajoutant que la durée prévue de la réquisition comprend toute la semaine qui suit l’Aïd el Fitr. Toujours dans ce cadre, messieurs les chefs des Daïras ont été informés de la nécessité de veiller à ce que les marchés couverts ainsi que des marchés de proximité, soient fonctionnels durant cette période en question.