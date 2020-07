PERMANENCE DE LA FETE DE L’AÏD EL ADHA A ORAN : La liste des commerçants réquisitionnés affichée

Depuis une semaine, voire plus, des équipes de la direction du commerce sont à pied d’œuvre, pour cause, la permanence devrait être impérativement assurée par les commerçants réquisitionnés durant les deux jours de l’Aïd El Adha. Ces derniers ont été officiellement saisis par les services de ladite direction. Une liste des commerçants appelés à assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd El Fitr a déjà été établie. Ce ne sont certainement pas les mêmes commerçants qui vont assurer cette permanence, nous confia un cadre de la direction du commerce, et de marteler, il fallait que toute la corporation des commerçants prenne conscience de l’importance de cette action. L’objectif est d’arriver, à moyen terme, à instaurer des traditions de travail durant ces fêtes religieuses, plus particulièrement, affirma notre vis-à-vis. Qu’il soit épicier ou boulanger ou marchand de fruits et légumes, entre autres, chacun de ces commerçants doit répondre à la fois à l’appel des services concernés et aux besoins notamment du citoyen durant ces jours de fêtes. Il s’agit là d’un droit fondamental, estime ce père de famille, un enseignant de son état, rencontré au marché de la rue Aurès ex la Bastille, au centre-ville. La liste de la permanence durant les deux jours de cette fête religieuse sera-t-elle scrupuleusement respectée ? Une question tout à fait légitime que l’on se pose. Au regard des expériences passées, la réponse risque de déplaire aux équipes déployées par la direction du commerce. La permanence des commerçants, durant l’Aïd El Adha ou celui d’El Fitr, est rarement respectée par les commerçants réquisitionnés. Quoi qu’il en soit, de lourdes amendes seront infligées aux commerçants indélicats, a tenu à rappeler notre interlocuteur.