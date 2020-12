PERCEPTION DE PENSIONS DE RETRAITE A MOSTAGANEM : La salle ‘’Charef Khettab’’ ouvertes aux retraités

Le directeur des Postes et télécommunication de la wilaya de Mostaganem, M. Mohamed Djemaï, a déclaré récemment que son secteur local a pris un train de mesures pour permettre aux retraités de commencer à percevoir leurs pensions dans de bonnes conditions. Il a indiqué qu’elles entrent dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus et d’autre part à accorder au retraité des facilitations d’encaissement notamment par l’acceptation de procurations faites à des tierces personnes, au lieu et place des pensionnés ayant un empêchement à se présenter aux bureaux de poste. A cet effet, il a indiqué que les versements des pensions ont commencé a être servies depuis ce samedi,19 décembre au mardi 22 Décembre 2020 inclus dans tous les bureaux de postes habituels .Il a précisé que cette opération de circonstance a été renforcée par la mise en place de trois nouveaux bureaux de paiement desdites pensions au niveau de la salle de sports polyvalents « Charef Khettab » appelée autrement « Salle Kamiche »,située à proximité de la polyclinique « Lalla Kheira »,dans les hauteurs du quartier « Beymouth ».Le directeur des Postes et Télécommunication a par ailleurs invite les retraités à utiliser les moyens technologiques ,carte ‘’Dahabia’’ et Distributeurs de billets, pour soulager les centres postaux et à respecter le protocole sanitaire contre le coronavirus, notamment la distanciation physique. M. Mohamed Djemaï a également appelé les volontaires des associations de la société civile à apporter leur soutien au niveau des points de paiements d’Algérie Poste.