PENURIE DU SERUM ANTITETANIQUE : La dose à 500 dinars !

Finalement, la spéculation sur le prix des vaccins et de certains sérums a atteint des proportions plus qu'alarmantes en face d'une pénurie qui semble ne point avoir de fin. La pénurie du SAT perdure et persiste depuis déjà plusieurs années pour les blessés qui ont eu toutes les peines du monde pour se le procurer. Le fameux SAT (sérum antitétanique) est devenu presque introuvable sur le marché du médicament, il n'existe ni dans les pharmacies publiques ou privées et ne se dénichent que difficilement après tant d'attente et de recommandations! Le plus étrange dans ce drôle de pénurie, c'est sa disponibilité « miraculeuse » au sein de certains cabinets médicaux privés, dont les médecins consultent la plaie sans oublier de le prescrire en plus du traitement et n'hésitent point à inviter le malade à le prendre en urgence et sur place pour éviter le tétanos. Malheureusement, son prix dépasse tout entendement, il est facturé au pauvre malade à 500 dinars pour l'unique dose...! Et dire que ce sérum s'effectuait gratuitement au sein de presque toutes les salles de soins de la wilaya dans un passé si proche, et le voilà maintenant si recherché et si cher!