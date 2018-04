PENURIE DU LAIT : Les quotas de la poudre, gonflés par l’Etat

Fortement marqué, ces derniers mois, par des perturbations qui ont généré même des pénuries par endroits, le marché d’approvisionnement en sachet de lait subventionné vient de passer sur la table du gouvernement. En effet et dans un communiqué publié, le jeudi dernier, sur le site officiel du Gouvernement, il a été décidé l’augmentation des quantités de poudre de lait fournies par l’Office algérien interprofessionnel du lait (ONIL) aux laiteries publiques et privées. Des mesures venues, circonscrire toutes velléités de spéculation, notamment à la veille du mois du Ramadhan prévu le mois prochain. La même source précise que «les laiteries du Groupe public industriel de production du lait et de ses dérivés (GIPLAIT) verront leur approvisionnement en poudre de lait passer de 7.000 à 10.000 tonnes par mois, avec en contrepartie l’augmentation de leur production de lait en sachet de plus de 2 millions à près de 4 millions de litres par jour».En parallèle, les quantités imparties au secteur privé de la passeront de «7.55 9.000 tonnes/ mois», souligne-t-on. Toutefois, le gouvernement met en garde contre toute forme de «détournement de la poudre de lait fortement subventionnée par l’Etat au bénéfice des consommateurs» prévient-il en assurant de l’application ferme de la loi, dans ce cadre. Les laiteries du secteur privé verront elles aussi leur approvisionnement passer de 7.500 à 9.000 tonnes par mois, ajoute la même source.