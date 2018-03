PENURIE DU LAIT EN SACHETS : Les désinfectants, pointés du doigt

L’industrie laitière, demeure confrontée, depuis plusieurs mois, à un épineux problème lié au manque flagrant de certains produits chimiques sur le marché national, indispensables à l’hygiène des lieux et du matériel. Ces derniers sont d’une nécessité absolue pour le nettoyage et à la désinfection du matériel et des locaux de travail, tels la soude et les oxydants (agents chlorés), et restent malheureusement introuvables sur les circuits commerciaux. Ces produits ne sont plus disponibles sur le marché national et leur importation est soumise à une autorisation du ministère des mines, selon les directeurs des laiteries Selon un ingénieur en agroalimentaire, les laiteries sont depuis des mois, en rupture de stock et leurs fournisseurs affirment qu’ils ne peuvent répondre plus à leurs demandes en raison du blocage des autorisations d’importation par le ministère des mines. Il ajoute en plus que les produits en question sont indisponibles sur le marché national et dépend totalement de l’importation. Depuis, les fournisseurs ont de peines à les approvisionner et trouvent tant de difficultés pour dénicher le moindre produit .Les laitiers au niveau national souffrent d’un manque flagrant en la matière et s’inquiètent énormément du sort de leurs unités. Face à ce déficit en désinfectants, ces derniers comptent saisir le ministère des mines pour accélérer le déblocage des autorisations d’importation, qui demeure l’unique manière de résoudre ce problème qui pèse sur la production laitière depuis plus des mois.