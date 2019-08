PENURIE DE MEDICAMENTS : Le ministre s’engage à sanctionner les contrevenants

Lors d’une conférence de presse animée à l’issue de sa visite de travail dans la wilaya de Blida où il a inspecté nombre de structures relevant de son secteur, M. Miraoui a assuré que “des mesures seront prises à l’encontre des parties à l’origine de la perturbation et de la pénurie de médicaments”, ajoutant “je ne tolérerai jamais de telles pratiques». Rappelant que ces services ont ouvert une enquête, il a fait savoir que les résultats seront communiqués prochainement, avant de poursuivre “nous ne pouvons faire un diagnostic précis de la situation tant que les résultats de l’enquête ne sont pas connues». Par ailleurs, le ministre a annoncé la création, au niveau de son département, d’une “commission de veille”, composée du directeur général de la pharmacie, du syndicat national algérien des pharmaciens d’officines (SNAPO), des distributeurs de médicaments, Conseil national de déontologie et des producteurs, pour un suivi hebdomadaire de la situation au niveau national. Il a donné également des instructions pour l’installation de cette commission au niveau des wilayas dans le but de mener des visites d’inspection et l’identification des dysfonctionnements dans la chaine de distribution. Le programme annuel de distribution de médicaments, tracé par le ministère de la Santé, “est suffisant mais nous avons enregistré des perturbations et une pénurie, d’où l’impératif d’identifier les dysfonctionnements dans la chaine de distribution pour les traiter”, a déclaré le ministre, ajoutant “avec la collaboration de tous les partenaires, nous allons connaitre le problème”.