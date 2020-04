PENSIONS DES RETRAITES : Le retrait par procuration toujours en vigueur

Algérie Poste a rappelé la possibilité de retrait des pensions des retraités et des personnes âgées par procuration, suite au prolongement des mesures de confinement total et partiel, et dans le cadre de la série des mesures préventives prises pour la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) dans les bureaux de poste. "Suite au prolongement des mesures de confinement total et partiel, et dans le cadre de la série des mesures préventives prises par Algérie Poste pour la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) dans les bureaux de poste, notamment pendant les journées de versement des pensions et des salaires, qui coïncide avec l’avènement du mois sacré du Ramadan, Algérie Poste rappelle, encore une fois, son aimable clientèle, notamment les retraités, de la possibilité de retirer leurs pensions par procuration", a indiqué AP dans un communiqué. "Cette procédure permet au client, qui ne souhaite pas faire le déplacement dans les bureaux de poste, de mandater une tierce personne, à travers une procuration, pour effectuer l’opération de retrait à sa place, et ce, afin de réduire les déplacements des personnes âgées, considérées comme les plus vulnérables", a précisé AP, soulignant que ce mode de paiement "exceptionnel et allégé" est soumis à des conditions. A ce propos, le mandaté doit présenter le formulaire "procuration exceptionnelle", disponible dans l’ensemble des bureaux de poste, et également téléchargeable sur le site internet d’Algérie Poste, sur le lien: https://www.poste.dz/uploads/print/FormulaireProcurationExceptionnelle.pdf, dûment signé par le retraité en prenant en compte la conformité de la signature avec celle enregistrée au niveau d’Algérie Poste.