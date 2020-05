Une revalorisation de la pension de retraite, allant de 1,5% à 6%, sera effective, à compter du 1er juin, a fait savoir, samedi, la Caisse Nationale des Retraites avec effet rétroactif depuis ce 1er mai. Soulignant que cette décision avait pour but de consolider le pouvoir d’achat, la CNR a précisé que la plus haute fourchette d’augmentation ciblait les salaires inférieurs ou égaux à 20.000 DA et la plus basse ceux supérieurs à 80.000 DA.