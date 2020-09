PENSIONS DE RETRAITE : Mise en place d’un nouveau calendrier de versement

En effet, le ministre de la Poste a mis en place nouveau calendrier de versement des pensions et allocations des retraités et ayants-droit sur plusieurs jours dans le but de " faciliter le retrait des pensions et allocations des retraités et ayants-droits et assurer une meilleure prise en charge au niveau des bureaux de poste » écrit-il sur sa page facebook. Fruit d‘une collaboration entre le ministère de la Poste et des Télécommunications et celui du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, la Caisse nationale des retraites (CNR) et Algérie Poste, ce calendrier permet un étalement du versement des pensions sur plusieurs jours en fonction du dernier numéro du compte CCP du retraités. Pour ce faire, Algérie Poste invite les retraités et les ayants-droit à "respecter ce calendrier et se présenter le jour du versement de leur pension afin de retirer leur argent dans les meilleures conditions au niveau des bureaux de poste;" Les retraités n'ont donc pas d'autres choix que de se soumettre à cette démarche en attendant le règlement définitif du problèmes des liquidités qui devrait intervenir fin octobre, selon l'engagement public pris par le ministre des Finances. Par ailleurs, le ministre de la Poste et des Télécommunications Brahim Boumzar, a fait savoir ce mardi 22 septembre que la "réussite du e-commerce en Algérie dépend à la fois des PME/PMI et de la généralisation du commerce électronique" Présidant mardi un atelier thématique, le ministre a expliqué, lors de son intervention, que la "réalisation de ce défi( généralisation du e-paiement) permettra à l'Algérie de faire de grandes avancées et surtout d'améliorer les prestations du services publics envers le citoyens" La réussite du processus dépend également, ajoute Brahim Boumzar, "du rôle des PME/PMI sur lesquelles les autorités misent beaucoup pour accompagner les jeunes qui souhaitant investir dans le segment des technologie de la Communication et de l'Information"