PENSIONS DE RETRAITE : Les retraits par procuration toujours en vigueur

Le ministère des Postes et Télécommunications a rappelé dimanche que les pensions de retraite peuvent être retirées par procuration, et ce dans le cadre des mesures préventives prises pour éviter la propagation du Coronavirus, en particulier à l’approche de la période de versement des pensions et des salaires. « Les citoyens âgés et les retraités peuvent retirer leur pension par procuration en mandatant une tierce personne pour effectuer l’opération de retrait à leur place, et ce, afin d’éviter les déplacements et l’exposition au danger de contaminations au Covid-19 », a indiqué le ministère sur sa page Facebook officielle. « Il s’agit d’une mesure exceptionnelle, temporaire, qui vise à protéger les personnes âgées d’une éventuelle contamination durant cette période caractérisée par le risque de propagation de la pandémie Covid-19 », a-t-on précisé dans ce cadre. Le mandaté doit présenter le formulaire « procuration exceptionnelle », disponible dans l’ensemble des bureaux de poste, et également téléchargeable sur le site internet d’Algérie Poste, sur le lien:https://www.poste.dz/uploads/print/FormulaireProcurationExceptionnelle.pdf, dûment signé par le retraité en prenant en compte la conformité de la signature avec celle enregistrée au niveau d’Algérie Poste. Parmi les conditions exigées, le communiqué indique « la présentation de la pièce d’identité, originale du retraité, une formule de chèque signée par le retraité et libellé au nom du titulaire, le montant maximum ne doit pas dépasser 50.000 DA, la présentation de la pièce d’identité du mandaté avec une copie pour la préserver dans le dossier de la transaction et le délai de l’opération de retrait de la pension ne doit pas dépasser les trois jours à compter de la date de la signature du mandat ».