PENSIONS DE RETRAITE : La date de versement avancée en prévision de l'Aïd

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a décidé, en prévision de l'Aïd el-Adha, d'avancer la date de versement des pensions de retraite pour ce mois d’ Août, a-t-on appris hier auprès du ministère. Il a été décidé d'avancer au 14 août la date de versement des pensions pour les retraités qui les percevaient habituellement entre le 20 et 22 de chaque mois, et au 15 août pour ceux qui les percevaient entre le 24 et 26 de chaque mois, a précisé la même source dans un communiqué. En effet, dans un communiqué officiel et à la veille de l’Aid El Adha, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale a annoncé hier que les pensions et retraites seront versées comme tel :

• Le 14 août 2018 pour les retraités qui sont payés les 20 et 21 du mois

• Le 15 août 2018 pour les retraités qui sont payés les 24 et 26 du mois Cette opération, qui se déroulera en coordination entre la Caisse nationale des retraites (CNR) et les services d'Algérie Poste, a été décidée pour permettre aux retraités de faire face aux dépenses de l'Aïd, a ajouté la même source.