PENSION DES ENFANTS DE CHOUAHADA : Les dossiers régularisés "sans exception aucune"

Lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, le ministre a indiqué que tous les dossiers qui se trouvaient au niveau du ministère des moudjahidine relatifs à la pension d'enfants de chouhada, remplissant les conditions légales "ont été régularisés sans exception aucune". Répondant à une question sur la non régularisation de certains cas dans la wilaya de Jijel, M. Zitouni a précisé que tous les dossiers gelés depuis 10 ans avaient été régularisés et tous les concernés perçoivent cette pension, rappelant que la question de la reconnaissance "est à l'arrêt, sauf pour de très rares cas". Le ministère des moudjahidine a assuré "toutes les facilités administratives pour l'amélioration des services publics" aux ayants droit notamment grâce à la mise en liaison de toutes les directions concernées avec le ministère de tutelle, depuis janvier 2018, pour faciliter le traitement des dossiers. A une autre question sur les mesures prises pour la protection des sites révolutionnaires à l'Ouarsenis, M. Zitouni a dit que cette région, à l'instar des autres régions, avait bénéficié d'opérations de réhabilitation et de restauration des sites glorifiant la révolution. Il a rappelé à l'occasion que le cimetière de Bouregba (1061) dans la wilaya de Relizane, avait bénéficié en 2015, d'une opération de réhabilitation, dans le cadre d'un programme sectoriel du ministère, outre des opérations de réhabilitation et de restauration des sites historiques que compte la région. Le musée de la wilaya sera équipé, après le parachèvement des travaux de construction dont le taux d'avancement a atteint 90 %.