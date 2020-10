PENETRANTE EST-OUEST SETIF-JIJEL : Les travaux de réalisation relancés

Les travaux de réalisation de la pénétrante de l’autoroute Est-ouest Sétif-Jijel sur 110km devant permettre de relier le port de Djen Djen (Jijel) à l’autoroute Est ouest sur sa partie traversant Sétif, ont été relancés dimanche. "La reprise de ce chantier ayant nécessité un investissement de 177 milliards DA intervient après un arrêt de plus d’une année et demi pour plusieurs raisons", a précisé à l’APS le chef du projet (section Sétif sur 50km), Rachik Belaâdoui en marge d’une visite de travail effectuée par le chef de l’exécutif local Kamel Abla dans les différents chantiers du groupement chargé du projet. Lancé en 2014 pour un délai de 72 mois, ce chantier a été partiellement mis à l’arrêt pendant une année et demi, puis totalement à l’arrêt à cause de l’épidémie du coronavirus, a fait savoir le même responsable, saluant la volonté de l’Etat à reprendre ce projet "d’une importance capitale" pour la région et pour l’économie nationale. ; Selon le même responsable, ce projet dans sa partie de Sétif totalise entre autres 27 grands ouvrages d’art (22 en cours de réalisation et 5 non lancés encore suite à la déviation partiel du tracé pour éviter les glissements de terrain). Le chef du projet a précisé que la pénétrante de l’autoroute est composée aussi de 5 échangeurs, 206 ouvrages hydriques routiers dont 50% ont été achevés, alors que l’opération de creusement a atteint les 12 millions m3 sur un total de 19 millions m3 prévus dans le cadre de réalisation de cette voie qui sera goudronnée "dans les deux prochains mois", selon les entreprises de réalisation. De sa part, le directeur des travaux publics, DTP de Sétif, Salim Zahnit a déclaré que l’opération d’indemnisation, dans le cadre de l’expropriation pour utilité publique, a ciblé à ce jour tous les propriétaires concernés par les premiers 20km alors que les propriétaires sur les 30 km restant ont été recensés et seront indemnisés "incessamment". Le taux d’avancement global de cette pénétrante a atteint 42%, alors que sur le tracé traversant la wilaya de Sétif, l’avancement des travaux affiche un taux de 36%, selon les chargés du projet.